Hasat Bayramına davet

Vali Ziya Polat’ın katılı ile 2022 yılı Hasat Bayramı gerçekleştirilecek. 2022 üretim sezonunun hasadının başlaması sebebiyle daha önce tanıtımını yapılan Alcı köy içindeki demonstrasyon alanında gerçekleştirilecek Olan Hasat Bayramına Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya tüm vatandaşları ve çiftçileri davet etti.

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