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Hasat Bayramına davet

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bugün saat 12.00’da Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde ‘Hasat Bayramı’ düzenlenecek. 

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Hasat Bayramına davet

Vali Ziya Polat’ın katılı ile 2022 yılı Hasat Bayramı gerçekleştirilecek. 2022 üretim sezonunun hasadının başlaması sebebiyle daha önce tanıtımını yapılan Alcı köy içindeki demonstrasyon alanında gerçekleştirilecek Olan Hasat Bayramına Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya tüm vatandaşları ve çiftçileri davet etti. 
»Haber Merkezi 

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Hasat Bayramına Davet
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