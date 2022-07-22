Hasat Bayramı

Yozgat’ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte Sorgun ilçesinin Alcı köyünde hasat günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür etti.

Yozgat’ın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu söyleyen Polat, “Yozgat hayvancılıkta önder illerden birisi, mercimekte birinciyi, nohutta ikinciyiz, şeker pancarında yedinciyiz, buğday üretiminde ilk 10 sıradayız. Bu sene il özel idaremizin desteleriyle çiftçimize ayçiçeği tohumu dağıtıldı ve ekimi yapıldı.” dedi.

Polat "Bozok Yaylasında Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile de son bir yıl içerisinde 100 bin küçükbaş hayvanın üreticilerle buluşturulduğunu ifade etti.



‘TÜRKİYE’DE 5’İNCİ ŞEHİRİZ’

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise Yozgat'ta bu yıl 2 milyon 840 bin dekar buğday ekili alanın bulunduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde Son zamanlarda en çok konuşulan ve gündemde olan konu tarım sektörüdür. Pandemiyle bir kez daha önemi anlaşılan ve en stratejik alan konumuna tarımsal faaliyetler yerleşmiştir. Tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılardan etkilenmeme adına bakanlığımız tüm tedbirleri almaktadır. Almaya da devam edecektir. Yerelde bizde valimizin öncülüğünde bize gösterdiği yön ve yöntemlerle tüm il ve ilçe müdürlükleriyle üretime dair tüm tedbirler alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri Bakanlığımızın direktifleri çerçevesinde ekilmeyen bir metrekare yer kalmayacak şekilde planlamamızı yapmış bulunmaktayız. Ülkemizde Yozgat bu sektör içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisidir 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanla Türkiye’nin ekilebilir arazisine sahip 5’inci şehriyiz. Malumunuz şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri son iki yıldır biz bu potansiyeli harekete geçirme adına tüm ekip arkadaşlarımla gece gündüz demeden çalışıyoruz.

KOP idaresinin son çağrısında kabul edilen 11 projeden 9’u bizim müdürlüklerimizin projeleridir.

‘TOHUM DAĞITIMI YAPTIK’

Son iki yıldır yüzde 75 destekli yem bitkileri tohumlukları, yemeklik dane baklagil tohumlukları yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıttıklarını belirten Özkaya, “Sadece bu yıl yağlık ayçiçeğinde 15 bin kilogram tohum dağıttık. Ziraat bankası aracılığıyla uyguladığımız projeyle koyun varlığımızı 340 binden 440 bine çıkardık. Yaklaşık 35 milyon lira kredi kullandırıldı. Bakanlığımız araştırma enstitüleriyle ortak projeler uygulayarak dekara verimi artırmak için değişik ürün gruplarından 50’ye yakın deneme parseli kurduk.

‘HEP İLK 10’UN İÇERİSİNDEYİZ’

Bu sene 2 milyon 840 bin dekar buğday ekilişinin olduğunu vurgulayan Özkaya, “Dekarda bir kilogram artırsak 2 bin 840 ton yapar tonu 7 bin 500 liradan yaklaşık 21 milyon lira yapar eski para 21 trilyon işte bunun için bu demonstrasyonları çok önemsiyoruz. Yeni ve yerli, milli çeşitlerimizin adaptasyon çalışmalarımız ana çalışmalarımızdan olmaya devam edecek. Ayrıca hububatta bir kök dahi zayi olmasın diye ekiplerimiz süne mücadelesi olsun diğer hastalıkla ve zararlılarla mücadele olsun diğer kültürel yöntemler olsun yetiştiricilikle ilgili tüm aşamalarda bilgilendirmeler olsun valimizin her seferinde söylediği gibi her gün hafta sonları dahil arazideyiz. Yozgat son iki yıl da yaşanan pandemiye, geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen Yozgat üretmeye devam ediyor. Bu yıl rekolte beklentimiz geçen yılla kıyaslanmayacak şekilde yüksek. Bütün stratejik ürünlerde hububatta, yeşil mercimekte, nohutta yani yemeklik dane baklagilde, şeker üretiminde dolayısıyla şeker pancarında hep ilk 10 onun içerisindeyiz. Birde bu son iki yılda çalışmalarımızın karşılığını aldığımız yağlık ayçiçeğinde 100 bin dekarı geçtik” dedi.

»İHA/ Muhammed Üstüntaş

