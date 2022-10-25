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Yozgat Bozok Üniversitesi, ülkenin gündeminde olan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara devam ediyor.

25 Ekim 2022 Salı 02:24
Hasat başladı



Yozgat Bozok Üniversitesi, ülkenin gündeminde olan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara devam ediyor.
"Endüstriyel Kenevir" alanında ihtisas sahibi olan Yozgat Bozok Üniversitesi,  200’ün üzerinde akademisyen ve 70 proje ile bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması amacıyla tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan kenevir çeşitlerinin hasadına başlandı.
“UYGULAMALI KENEVİR EĞİTİMİ”
‘Endüstriyel kenevir’ alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, sektöre eleman kazandırmak amacıyla eğitimlere başladı. Üniversite tarafından Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesinde ekilen kenevirlerin hasadına, bu alanda eğitim alan üniversite öğrencileri de katıldı. Öğrenciler için alanda uygulamalı kenevir eğitimi verilmeye başlandı.
“İSTİHDAMA KATKI 
SAĞLANACAK” 
Üniversite bünyesinde, kenevir yağı katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu ile protein ve besin değeri yüksek unlu mamullerin üretimi gibi çok sayıda çalışmalarla prototip ürünler yapıldı. Bu sayede İlde kurulacak kenevir tesisleri ile ülke ve Yozgat ekonomisine katma değer sağlanarak istihdama katkı sağlayacak.
“2 BİNİN 
ÜZERİNDE ÜRÜN”
Kenevirin kökünden, sapından, yapraklarından, tohumlarından faydalanılarak 2 binin üzerinde ürün elde ediliyor. İlde kurulacak kenevir tesisleri ile ülke ve Yozgat ekonomisine katma değer sağlanarak istihdama katkı sağlayacak.
“70’E YAKIN PROJE”
Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olması nedeniyle hem insan kaynağı yetiştirme, hem bilgi üretme, hem ürün geliştirme ayrıca tarımsal üretim yapmak için çiftçileri hazırlama eğitme, hem de sanayinin kurulması ve o sanayiye öncülük ederek sanayinin işleyeceği, çoğaltacağı ürünleri geliştirme konusunda ön ve temel araştırmalar yapma gibi sorumlulukları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yılmaz açıklamasının devamında: “Biz bu sorumluluklarımız çerçevesinde 3 yıl içerisinde araştırma ekiplerimizi oluşturduk. Çok sayıda proje ürettik ve 70’e yakın proje ile biz alana katkı vermeye çalışıyoruz. 70 projede 200 araştırıcı görev yapmaktadır. Gıdadan, turizme, tıbbi olarak ilaç sektöründeki araştırmalardan kozmetik malzeme ürünler geliştirmeye kadar birçok alanda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Lisans ve lisansüstü öğrencileri de yetiştiriyoruz. Kenevir tarımı ve endüstriyel ‘Kenevir ve Çevre’ diye derslerimiz var. Bu kapsamda öğrencilerimizi fiili olarak sahada yetiştiriyoruz. Kenevir tarımı dersini arazide yapıyoruz. Biz 3 yıldan beri tarımsal araştırmaları ve bu araştırmalardan elde edilen tohumunu, yaprağını, lifini, sapını, kökünü bu alanda araştırma yapan arkadaşlara veriyoruz. Onlarda kendi alanlarında ürünler geliştiriyorlar. Günden güne çalışmalarımız çeşitleniyor ve artıyor. 3 trilyonun üzerinde bütçe kullanarak 70 farklı alanda çalışmayı yürütüyoruz. Kenevirin kökünden tohumuna, yaprağından çiçeğine, lifinden tüm kısımlarına, en ufak tozu kuruyup yere düşen yaprakları bile değerlendiriyor ve kullanıyoruz.” dedi. 

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