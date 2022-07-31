Hasat başladı

Karayakup Beldesi ve Köprücek Mahallesinde devam eden buğday hasadına Kaymakam Samet Serin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan, Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ve vatandaşlar katıldı.

Gerçekleşen hasadın çiftçiler ve ilçe için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kaymakam Serin, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirtti.

Bu yılki verimin geçen seneye göre iyi olduğunu bildiren çiftçiler ise, devletin desteklerinden ve kamu görevlilerinin de çiftçinin yanında olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söylediler. »Haber Merkezi