Hasada katıldı

Belediye Başkanı Ali Ünlü her zaman olduğu gibi hasat döneminde de çiftçinin daima yanında olduklarını belirterek, “Tarım, şehrimiz ve ülkemiz için hayati derecede önemli. Beldemiz tarımının gelişmesi ve artması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Başkan Ünlü hasat dönemi ile ilgili, “Gerçekten ciddi bir emek, ciddi bir gayret ile çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyorlar, nihayete erdiriyorlar. Bütün çiftçilerimizin bu emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almalarını diliyorum ”dedi.

Ünlü, “Helal rızık, bir gayret, çalışma ve alın teri ile oluyor. İşte burada bütün bu alın terinin şahitliğini yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

