Haneye ziyaret

İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Gezer, Vakıf Müdürü Ebubekir Kılıçarslan ve Vakıf personelleri ile ulusal hane ziyaretleri kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Güzel, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. »Haber Merkezi

