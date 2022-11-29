Hanelere ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen hane ziyaretlerine İl Başkan Yardımcıları, Mahalle Başkanları, Merkez İlçe ve Kadın Kolları yönetimi katıldı.

Hanelere konuk olmaya devam edeceklerini ifade eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, “Bilal Şahin Mahallemizde hemşehrilerimizin hanelerine konuk olduk. Gece gündüz bilmeden kar, yağmur, çamur dinlemeden ve dur durak bilmeden gönüllere dokunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

»Haber Merkezi