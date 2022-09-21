Hanede tespit

Yapılan ziyaretler hakkında açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Ulusal Ziyaret Programı kapsamında sosyal hizmet çalışmalarını büro hizmetleri değil hane ziyaretleri yaparak vatandaşın kendisinin bir ihtiyacı olduğunda sosyal yardım talebini gelip iletmesi değil, bizler vatandaşın kendisine, ailesine, hanesine giderek; 'burada ne var, engelli var mı, yaşlı var mı, işsiz var mı, sosyal yardım ihtiyaçlısı var mı, çocuk var mı, çocuğun eğitim ihtiyacı karşılanıyor mu, herhangi bir istismar, şiddet, kötü muamele var mı? durum tespiti yapıyoruz. İlgili Kurumlara yönlendiriyoruz. Zor durumlarda psikososyal desteğe ihtiyacı olanlara yönelik arkadaşlarımız gerekeni organize ediyorlar. Bu kapsamda ziyaretlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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