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Hane ziyaretlerine devam

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, hane ziyaretlerine devam ediyor.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
Hane ziyaretlerine devam

Hane 2023 ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Ünal, “Yaşar Akça ve Ahmet Akça’ya göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki, her geçen gün sizlerle büyüyor, sizlerle güçleniyoruz… Artık biliyoruz ki gönüllerdeyiz....  Sizlerin geleceğinizi önemsiyoruz... İnanın! Güveniniz bizim emanetimizdir...! Özükavak kazanacak. 43 yıllık esaretinizi ehline emanet. Ettiğinizi bizlere verdiğiniz güvenle daha da perçinleştirdiniz, farkındayız. Biz o yüzden sizlerin hizmetçisiyiz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Hane Ziyaretlerine Devam
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