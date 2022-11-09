Hane ziyaretlerine devam

Yozgat genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Ulusal Hane Ziyaretleri’ kapsamında Sarıkaya ilçesine bağlı Koçak Köyü ziyaret edildi.

Ziyarete İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan ve Merkez Sosyal Hizmet Merkezi ASDEP personeli katıldı.

Ziyaret kapsamında İl Müdürü Abdullah Neşeli ve İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan, Karayakup Belde Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan'ı ziyaret ederek Ulusal Hane Ziyaretleri hakkında bilgi aktardı.

2022 yılı sonuna kadar ziyaretlerin devam edeceğini belirten Neşeli, hane ziyaretleri kapsamında aileleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi olan ailelere gerekli desteklerin sağlanması noktasında görüş alış verişinde bulunulacağını ifade etti.

Neşeli “ Hane ziyaretlerinde meslek elemanlarımız ziyaret etmiş olduğumuz haneler bazı sorular yöneltmektedir. Sosyal yardım ihtiyaçları, aile danışmanlık, evinizin kira olup olmadığı, okuyan çocuk sayısı, aldığınız yardımlar, eğitim ihtiyaçları, engelli veya yaşlı bireylere yönelik ihtiyaçlar, çocuk, kadın, şehit yakını, gazi hizmetleri hakkında bir takım sorular yöneltiyorlar. Bu sorulara verilen cevap ile aileyi tanımaya ve uygun hizmet modelini belirlemeye çalışmaktadır." dedi.

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