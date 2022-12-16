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Hamburg’da düzenlendi

Erasmus+ Gençlik Katılımı programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" başlıklı proje faaliyetleri Hamburg`da düzenlendi.

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Hamburg’da düzenlendi

Proje hakkında açıklamada bulunana SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Projemiz Almanya ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi uygulamaların paylaşımını yapmayı, gençlerle diyalog kurulmasını ve ulusal politikaların geliştirilmesini, gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak. Mekanizmaların geliştirilmesini, siyasette, gençlik örgütlerinde ve sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Projenin faaliyetleri 11-17 Mart 2023 tarihlerinde Sorgun`da düzenlenecek.” dedi. »Haber Merkezi

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Hamburgda Düzenlendi
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