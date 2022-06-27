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Hamamı incelediler

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte Saraykent Sultan Hanı Termal Otel'de incelemede bulundu.

27 Haziran 2022 Pazartesi 02:08
Hamamı incelediler

Geçtiğimiz yıl 10 Temmuz'da açılarak vatandaşların hizmetine sunulan otelde incelemelerde bulunan Vali Polat yetkililerden bilgi aldı. 
Termal zenginliklerin turizme kazandırmaya devam edildiğini bildiren Polat, ‘’Saraykent İlçemizde, Selçuklu döneminden bu yana asırlardır 74 derecelik sıcak suyu ile şifa dağıtan han ve hamamların bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Sultan Hanı Termal Otel de incelemelerde bulunduk. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Sultan Hanı Termal Otelimizde 74 derece şifalı sıcak suyun aktığı yüzme havuzları, hamam, sauna, buhar odaları bulunmaktadır” dedi.
»Haber Merkezi

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Hamamı Incelediler
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