Halkla buluştu

Kavurgalı köyünü CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Keven, köy halkı ile bir araya geldi. Köy halkı ile sohbet eden Keven, “Köy Muhtarı Dursun Tokat'a ve köy halkına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi. Azizli köyünü ziyaret eden Keven, vatandaşlarla buluşarak sohbet edip sorunlarını dinledi. Ziyaretinde Köy Muhtarı Ömer Faruk Düzgün'e taziye ziyaretinde bulunan Keven, “Köy Muhtarı Ömer Faruk Düzgün'e babasının vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulunduk. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun” diye konuştu. Köy ziyareti kapsamında Çalatlı köyünde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen Keven, trafik kazası sonucu evladını kaybeden Asım Dolgunyürek'i de ziyaret etti. Keven, “Çalatlı köyünde trafik kazası sonucu evladını kaybeden üyemiz Asım Dolgunyürek'i ziyaret ettik. Merhuma Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi