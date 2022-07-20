Halkla bir arada

Çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Keven, Kababel, Büyükmahal, Dağyenicesi ve Akdaş köylerini ziyaret etti.

Kababel köyünü ziyaret ederek köy halkı ile buluşan Keven, onlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büyükmahal Köyü Muhtarı Cemalettin Doğanyiğit ve köy halkını CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ve CHP il yöneticisi Bayram Arslaner ile birlikte ziyaret eden Keven, “Muhtarımıza ve köy halkına teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretleri kapsamında Dağyenicesi ve Akdaş köylerini ziyaret ederek köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Keven, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. »Haber Merkezi

