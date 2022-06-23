‘Halkımızın yanındayız’

Yapmış olduğu çalışmalar adından sıkça söz ettiren Başkan Ünlü, vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Beldede ikamet eden hasta vatandaşları ziyaret eden Ünlü geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ünlü, “Beldemize yapmış olduğumuz çalışmalar ile halkımızın yanında olurken ziyaretlerimizi de sürdürüyoruz. Faraşlı mahallemizdeki hasta olan Ömer Akdeniz’i, Sait Ünlü’yü, Ali Yılmaz’ı, Hüseyin Derici’yi ve Haydar Derici’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi. »Haber Merkezi