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“Halkımızın hizmetindeyiz”

Akdağmadeni Belediyesi, mağdur ailelere ulaşmaya devam ediyor.

01 Eylül 2022 Perşembe 02:11
“Halkımızın hizmetindeyiz”

Emek Mahallesinde oturmakta olan bir vatandaşın mağduriyetini belediyeye iletmesi üzerine, mağdur aileye ulaşan belediye ekipleri ailenin öncelikli talebi olan elektronik, ayarlanabilir hasta bakım yatağını hastaya teslim etti.  Akdağmadeni Belediyesi olarak her yerde ve her alanda ilçe halkının hizmetinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Tespit edebildiğimiz mağdur vatandaşlarımıza hiç bir başvuruya gerek olmadan belediyemizin ulaşacağını, tespit edemediğimiz mağduriyeti olan vatandaşlarımıza kurumumuza başvurmaları halinde gerekli desteğin verileceğini, vatandaşlarımızın da çevrelerinde mağdur insanımız varsa bize iletmelerini istirham ettiğimizi tekraren vurgulamak isteriz. Akdağmadeni’nde yaşayan insanımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur.” dedi. »Haber Merkezi
 

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Halkımızın Hizmetindeyiz
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