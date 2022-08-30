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Halk ziyaretlerine devam

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız sürdürüyor.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Halk ziyaretlerine devam

Ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelen Milletvekili Başer, hem sohbet ediyor hem de istek ve talepleri dinliyor.  Vatandaşlar ile bir araya gelip çay içen Başer," Her zaman halkımızın yanında olduk olamaya devam edeceğiz" dedi. 
Yozgat hepimizin ortak noktası diyen Başer, “Bizler mecliste Yozgat halkımızın temsilcilerimiz. Vatandaşlarımızın sıkıntıları dertleri bizim sıkıntımız derdimiz. Bundan dolayı bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hem sohbet ediyor hem de istek ve sıkıntılarını dinliyoruz. İsteklerini not alarak elimizden gelenin fazlasını yaparak çözeceğiz, meclisimizin gündemine taşıyacağız" ifadelerini kullandı. 
»Muhammed Üstüntaş

Son Güncelleme: 29.08.2022 17:58
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Halk Ziyaretlerine Devam
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