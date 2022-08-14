Halk Kütüphanesi tamamlandı

Gençlere büyük önem veren Başkan Coşar konuyla ilgili, “Vizyon projelerimiz arasında yer alan Halk Kütüphanesi’ni gençlerimizin keyifle ders çalışacağı ve kolaylıkla ulaşabilecekleri bir noktada çok yönlü kullanıma uygun modern yapısıyla ilçemize kazandırdık.” dedi.

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