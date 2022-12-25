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“Halk da sandıkta yok sayacak!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulundu.

25 Aralık 2022 Pazar 02:13
“Halk da sandıkta yok sayacak!”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari net ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. 
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yaşar şu ifadeleri kullandı:" Ülkeyi saraydan yöneten, çarşıdan, pazardan bir haber olanlar TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 84 milyon vatandaşını yine hayal kırıklığına uğrattı yine yoksulluğa, sefalete sürükledi. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “tek adam istedi", "yine o oldu". Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce insanın hayalleriyle, emekleriyle, beklentileriyle oynadı. Geçinemiyorum diyenleri yok saydı. Halk da elbet bu zihniyeti yok sayacak gerekli cevabı sandıkta verecek." dedi. »Haber Merkezi
 

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Halk Da Sandıkta Yok Sayacak
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