Halı saha yapılıyor

Halı sahanın öğrencilere motivasyon olarak katkı sağlayacağını söyleyen Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, “Öğrencilerimizin talebelerini dinledik. Onların enerjilerini atmaları için Yusuf Yaman Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'muza halı saha yaptırıyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu tesisin kursumuza kazandırılmasında büyük desteğini gördüğümüz Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendiye Sorgun Müftülüğü adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

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