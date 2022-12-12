Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,41
DOLAR
18,65
STERLİN
23,11
EURO
19,83

Halı saha yapılıyor

Sorgun Müftülüğü tarafından Yusuf Yaman Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursuna Halı Saha yapılıyor. 

12 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Halı saha yapılıyor

Halı sahanın öğrencilere motivasyon olarak katkı sağlayacağını söyleyen Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, “Öğrencilerimizin talebelerini dinledik. Onların enerjilerini atmaları için Yusuf Yaman Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'muza halı saha yaptırıyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu tesisin kursumuza kazandırılmasında büyük desteğini gördüğümüz Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendiye Sorgun Müftülüğü adına teşekkür ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:34
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağMustafa KayışSahaHalı SahaYusuf Yamak Erkek Yatılı Hafızlık Kuran KursuSorgun MüftülüğüSorgunAralık12HaberGazeteIleriYozgatPazartesi2022IlerigazetesiHalı Saha Yapılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koop bakkal uygulaması başladı
Koop bakkal uygulaması başladı
Yıllık olağan denetim
Yıllık olağan denetim
Göçmenlerle Cami buluşması
Göçmenlerle Cami buluşması
Dijital bağımlılık konferansı
Dijital bağımlılık konferansı
Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Üniversiteye yoğun ilgi
Üniversiteye yoğun ilgi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim