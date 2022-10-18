İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Maden ocağında vefat eden vatandaşlarımıza şehit madencilerimiz diyorsunuz ama şehitlik haklarında faydalandırmıyorsunuz. Milletin duyguları ile oynuyorsunuz. Mecliste yer alan hükümet ve muhalefete sesleniyorum. Bu bir siyasi kazanım değil bir hakkın iadesidir. Kader diyerek geçiştirmeyin; Somada, Amasra ve tüm maden şehitlerimize şehitlik hakları verilmesi için sizleri çalışma yapmaya davet ediyorum. Ahirette şehitlik hakkını Allah’ım verecektir. Sizde dünyada bu haklarını verin.” »Haber Merkezi

