Anadolu Sağlık Sen Ankara Merkez Şubesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yaparak tavan, teşvik ve nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi.

Basın açıklamasına Ankara Merkez Şubesi üyeleri, hastane personeli ve Anadolu Sağlık Sen Kırıkkale il temsilciliği de destek verdi. Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın ve Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Demirel’in de katılarak destek verdiği basın açıklamasına çok sayıda sağlık çalışanının alkışlarla destek vermesi dikkat çekerken, Şube Başkanı Vural Duran’ın “Alkışlanmak değil, haklarımızın verilmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarını alkışlayanlara, ‘hakkınızı ödeyemeyiz’ diyenlere soruyoruz; Tavan, teşvik ve nöbet ücretlerimizi neden ödemiyorsunuz?” diye seslenmesi dikkat çekti.

Anadolu Sağlık Sen Ankara Merkez Şubesi Başkanı Vural Duran, “Bizler emeği sömürülürken aynı zamanda da değersizleştirilen kamu çalışanlarıyız. Her şartta milletimizin hizmetinde olmayı ve gerektiğinde milletimiz için ölmeyi şiar edinmiş olanlarız. Ancak bizler personel yetersizliği nedeniyle uzun, yorucu ve ağır koşullarda gece gündüz çalışırken mobbinge maruz kalıyor, baskılarla yıldırılıyor, görev yaptığımız alanlarda şiddete maruz kalıyor ve katlediliyoruz. Bu olumsuzluklara rağmen görevimizi bırakmıyor ve hizmet vermeye devam ediyoruz.

Pandemi döneminin ağır koşullarında hizmet vermeye çalışırken; sağlık çalışanı olduğumuz için hastalık kapma riskine karşı insanlar bizden kaçarken, öcü gibi davranırken ve ötekileştirilirken bizler yine görevimizin başında olduk. Çocuklarımızı, aile ve yakınlarımızı günlerce göremedik. Hastalık kaptığı için şehit verdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bunların karşılığı ‘hakkınızı ödeyemeyiz’ oldu. Sadece alkışlandık. Sağlık çalışanları olarak bizler, milletimizin her zaman yanındayız. Alkışlanmak değil, haklarımızın verilmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarını alkışlayanlara, ‘hakkınızı ödeyemeyiz’ diyenlere soruyoruz; Tavan, teşvik ve nöbet ücretlerimizi neden ödemiyorsunuz? Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor şartlarda yaşamaya çalışan sağlık çalışanlarının haklarının ödenmesi söz konusu olduğunda bizleri duymayan, görmeyen ve söz konusu sağlık çalışanları olduğunda kulağının üzerine yatanlara soruyoruz; gecemizi gündüzümüze katarak uykusuz ve yorgun geçen mesaimizin karşılığını neden zamanında ödemiyorsunuz? Tavan, teşvik ve nöbet ücretlerimizi derhal ödeyin ve bundan sonra da geciktirmeden zamanında ödenmesini sağlayın. Kurumumuzda mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi