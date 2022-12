“Haklarımızı savunacağız”

Cumhuriyet Meydanında yapmış oldukları basın açıklamasında Hürriyetçi Eğitim Sen Yozgat İl Temsilcisi Selim Tanış, “Ülkemizde son bir yıl içerisinde, siyasi iktidarın para politikası döviz kuru kaynaklı ve enflasyon sebepli artışlar, piyasadaki fiyat dalgalanmaları ve ekonomik hareketler yüzde 200 oranında zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakirleşmiştir. Memurun artık ülkenin alt gelir grubuna dâhil olduğunu bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kabul etmiş ve fakire vermenin berekete vesile olacağını gözlerimizin içine bakarak, bizlere acıyarak söylemiştir. Bakanın, kamu çalışanlarının ekonomik çıkmazda olduğunu itiraf eden bu söylemleri doğrudur. Ülkedeki gerçek enflasyonla eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için çalışanların yeterli ücreti alarak çalışmaları bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir kamu çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm çalışanların maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Açlık sınırına yakın bir gelire sahip olan memurların, maaşlarına minimum asgari ücretliler için yapılan son artış oranındaki zammın yapılması zorunluluktur. 2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir. Günlük gelen piyasa zamları ortada iken 2023 yılı Ocak ayı için memur aylıklarına yüzde 8 artış gelecek olması memurların alım gücüne katkı sunmaz bu nedenle insani bir zam oranı mecburidir. Ayrıca memur maaşlarındaki gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmeli en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. İşveren patronlara her türlü vergi affı ve indirimini uygularken ülkenin vergi yükünün memurun sırtına bindirilmesini kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz vergi dilimi adaletsizliğine derhal son verilmelidir. Açlık sınırında maaş geçim maaşıdır gelir olarak görülemez ve bu maaşın vergisi ilerleyen dönemde yüzde 0 olmalıdır. İşveren komediye dönen 3600 ek gösterge düzenlemesini öncelikli olarak gözden geçirmelidir. İşveren, sarı sendikalarla yüzde 2 sendikal baraj garabetine harcadığı zamandan daha fazlasını kamu çalışanlarının problemlerine ayırmalıdır. İşveren ve sarı sendikaların önceliği siyaseti tasarımlamak ve kendileri dışında ki sendikalara hile kurgulamak değildir. 1’inci dereceden emekli olabilecek tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi muhakkak yapılmalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı, aile ve bir paket çocuk bezi dahi alınamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Görünen köy kılavuz istemez. Enflasyonun TÜİK’in mucizevi hesaplamaları dışında dizginlenemeyeceği açıktır. Asgari ücret artışı hesaplara yatmadan zamları raflara yansımıştır. Bu nedenle enflasyon farkı çalışanlara aylık olarak ödenmelidir. Bir yıldır bizim söylemekten usandığımız, eğitim çalışanlarının gayet açık talepleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Bir kez daha hatırlatırız ki;

1.Ek ders ücretleri 2023 yılı ocak ayında yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Ayrıca ders saatleri dışında yapılan her türlü kurs için ödenen ücretler de iki katına çıkarılmalıdır. Eşit işe eşit ücret sadece lafta bir icraat ve söylem olmaktan kurtarılmalıdır.

2. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında her yıl Eylül ayında tüm eğitim çalışanlarına eşit olarak ödenmelidir.

3. Destekleme ve yetiştirme kursları tüm branşlarda ve tüm okul türlerinde açılmalıdır. 4. Görevli personelin yol ve yemek parasını dahi karşılamayan sınav ücretleri artırılmalıdır. Özellikle MTSK sınavları için son ay yapılan zam gözden geçirilmeli ve en az yüzde 100 zam yapılmalıdır. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak; yeni vaatlerden ziyade, haklarımızın korunmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. İşverenimiz olan devletin; adil olduğunu, işçisi ve memuruna eşit değer verdiğini düşünüyor ve ayrım yapmayacağına inanıp, memurları açlık sınırında ki bir maaş ve gelire mahkûm etmeyeceğini ümit ediyoruz. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, Hürriyetçi Eğitim Sen kamu çalışanlarının içine düşürüldüğü asgari sefalete azami isyan dönemini başlatmıştır. Hakkımız olan maaşın verildiği zamana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 27-30 Aralık tarihleri arasında illerde meydanlardayız. Kamu çalışanlarına sunulan haklar dünya standartlarına ulaştırılıncaya kadar mücadeleye ve iş bırakma dâhil her türlü meşru eylemi yapmaya kararlıyız. Haklıyız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi