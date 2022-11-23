Hakemlik kursu Yozgat’ta

Valilik makam toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ve ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

TÜRKİYE’DE NADİR YAPILAN KURSLARDAN BİRİ

18-35 yaş aralığında ücretsiz olarak Türkiye Bisiklet Federasyonu İnternet Adresinden başvuru yapabilecek Bisiklet Aday Hakemlik Kursu imza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, “Geçtiğimiz yıl bisiklet yarışlarımızı yaptık. Bundan sonraki hedefimiz her yıl bu yarışların uluslararası düzeyde yapılması. Hatta bir iç Anadolu rotasının da buna dâhil olması için federasyon ile görüşmeler devam ediyor. Tabi arkadaşlarımız hakemlik kursu için bize geldiklerinde federasyon başkanımızı aradık. Tabi hakemlik kursu daha önceden planlanmış bir takvimi vardı. Emin Müftüoğlu bisiklet federasyonu başkanımız sağ olsun bizi kırmadılar. Araya Yozgat’ı da soktular. İnşallah aralık ayında Türkiye’de nadir yapılan kurslardan birini Yozgat’ta yapacağız. Biz bisikletin Yozgat’ın şehir kültürüne gençlerimizin bisikletle buluşması için ve bisikletten bir meslek sahibi olması için kursu açıyoruz. Kurs Yozgatlı kardeşlerimize ve tüm Türkiye’ye açık olacak. Tabi bu kurslar ücretli oluyor ancak ajansımız da ücretini karşılayacak. Gençlerimizden, kardeşlerimizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Biz federasyon belgeli kurs olduğu için bu kardeşlerimiz Türkiye de ki uluslararası yarışmalarda hakemlik yapabileceği belgeleri alacaklar. Bir bisiklet kültürünü ve bisiklet üzerine hakemlik kursunu açtığımız için Yozgat’ta mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.” dedi.

“ÖNEMLİ BİR BASAMAK”

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, “Bugün burada kalkınma ajanslarının 2022 teması olan genç istihdamı kapsamında Yozgat’ta yapacağımız bu faaliyetin ilanı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi Yozgat’ta 5-6-7 Ağustos tarihlerinde bisiklet yarışları icra edilmişti. Belediyemizin, rektörlüğümüzün ve sayın valimizin destekleri ile 3 gün boyunca burada hem halk yarışları hem MTB yarışları yapılmıştı. Bu yarışların ardından biz Yozgat’ta hakem yetiştirme kursunun yapılması için gayret sarf ettik. Bu bağlamda Yozgat yatırım destek ofisimiz sağ olsun arkadaşlar bağlantıları sağlayarak ilimizde bir bisiklet aday hakem kursu açılması için Türkiye Bisiklet Federasyonu ile beraber 3 günlük bir eğitim programı düzenleyecekler. Program aralık ayının 23-24-25’inde olacak ve 40 tane aday hakem genç arkadaşlarımız bu eğitime katılmaya hak kazanacaklar. 18-35 yaş aralığında gençlerimizin bu kursa başvuru yapmasını bekliyoruz. Başvurular bisiklet federasyonunun web sitesinden olacak. Eğitim sonrasında kendilerine sınav yapılacak ve sınav sonrası aday hakem sertifikası almaya hak kazanacaklar. Bu tabi ilimizde bisiklet sporunun gelişmesi için önemli bir basamak olacağını düşünüyoruz. Daha sonra aday hakemi arkadaşlarımız kendilerini ülkemizin birçok alanında birçok ilinde bisiklet yarışlarında görev alabilecekler. İnşallah bisikletin ilimizde yaygınlaştırılması için önemli bir adım olacaktır. Ben bu eğitimin düzenlenmesi açısından baştan itibaren bize desteklerini esirgemeyen sayın valimize, rektörümüze, belediye başkanımıza ve Yozgat yatırım destek ofisinde çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

»Rabia Şahin