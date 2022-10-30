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Hakemleri açıklandı

Bölgesel Amaatör Lig (BAL) 6. Grup’ta bugün oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

30 Ekim 2022 Pazar 02:20
Hakemleri açıklandı


Bölgesel Amatör Lig'de bugün oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sincan Belediyespor-Develigücü maçına Osmaniye bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor-Başkent Şafakspor maçına Aksaray bölgesi hakemi, Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya maçına Gümüşhane bölgesi hakemi atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Sincan Belediyespor-Develigücü: Burak Aksak
Hacılar Belediyespor-Başkent Şafakspor: Emre Nağaç
Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Çubukcu
Niğde Belediyespor-Mucurgücü: Feyyaz Arıcı
Eskil Belediyespor-Osmancık Belediyespor: Mertcan Erölmez
Yozgatspor 1959-Ankara TKİ: Umut Kılıç
Yahşihanspor-Yozgat Bozokspor: Cemal Emre »İHA

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