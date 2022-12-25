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Hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

25 Aralık 2022 Pazar 02:12
Hakemler belli oldu


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta zirve mücadelesinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Bozokspor-Talasgücü maçına Evren Aydoğan'ı görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan hakem listesine göre, haftanın en kritik maçı olan Yozgat Bozokspor - Talasgücü Belediyespor maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Evren Aydoğan'ın yönetmesine karar verildi. Yozgat Bozokspor - Talasgücü Belediyespor maçında Evren Aydoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Keskin ile Özgür İşbilen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Faruk Aydın olarak belirlendi.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta oynanacak 13.hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Develigücü-Suvermez Kapadokya: Hasan Rıza Akol
Yahşihanspor-Hacılar Erciyesspor: Yavuz Yasul
Osmancık Belediyespor-Yozgat 1959: Göktan Demeli
Mucurgücü-Ankara TKİspor: Emir Toprak
Sincan Belediyespor-Niğde Belediyespor: Emine Öz
Eskil Belediyespor-Başkent Şafakspor: Burak Altınel
Yozgat Bozokspor-Talasgücü Belediyespor: Evren Aydoğan. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Hakemler Belli Oldu
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