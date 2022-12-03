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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Başkent Şafakspor ile Yozgat Bozokspor arasındaki maçına Serkan Yücel, Yozgat 1959FK ile Niğde Belediyespor arasındaki maça ise Hasan Rıza Akol atandı. 

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Hakemler açıklandı

Bunun yanı sıra Yozgat Bozokspor’un da fikstürde yerini belirleyecek olan Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor arasındaki maçına Esad Sadık Demirtaş atandı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en kritik müsabakalarından birisi olan Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor arasında oynanacak maça Nevşehir bölgesi hakemi Esad Sadık Demirtaş atandı. Bu maçta Demirtaş'ın yardımcılıklarını Ali Rıza Kuzucu ile Burak Turunç yapacak.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 10.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor: Esad Sadık Demirtaş
Hacılar Erciyesspor-Eskil Belediyespor: Mehmet İhsan Derme
Başkent Şafakspor-Yozgat Bozokspor: Serkan Yücel
Suvermez Kapadokya-Yahşihanspor: Mustafa Ünver
Ankara TKİ-Osmancık Belediyespor: İbrahim Elmas
Yozgat 1959-NiğdeBelediyespor: Hasan Rıza Akol
Mucurgücü-Develigücü: Emre Kebapçı  »İHA/Haber Merkezi
 

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