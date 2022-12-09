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Hakemler açıklandı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
Hakemler açıklandı

Yozgat Bozokspor ile Ankara TKİ arasında oynanacak maça Halil İbrahim Balsatan atanırken Yozgat 1959 FK ile Sincan Belediyespor maçını ise Burak Doğru Akol yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde açıklandı:
Yozgat Bozokspor - Ankara TKİ: Halil İbrahim Balsatan
Sincan Belediye- Yozgatspor 1959: Burak Doğru 
Develigücü- Başkent Şafakspor: Yahya Yenen
Eskil Belediyespor- Mucurgücü: Betül Baykan 
Niğde Belediyespor- Hacılar Erciyes: Emir Toprak
Osmancık Belediye- Kapadokyaspor: Cihad Sizer
Yahşihanspor- Talasgücü Belediye: Ali Berkay Gündoğdu 
»Haber Merkezi

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