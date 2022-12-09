Hakemler açıklandı

Yozgat Bozokspor ile Ankara TKİ arasında oynanacak maça Halil İbrahim Balsatan atanırken Yozgat 1959 FK ile Sincan Belediyespor maçını ise Burak Doğru Akol yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 11’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde açıklandı:

Yozgat Bozokspor - Ankara TKİ: Halil İbrahim Balsatan

Sincan Belediye- Yozgatspor 1959: Burak Doğru

Develigücü- Başkent Şafakspor: Yahya Yenen

Eskil Belediyespor- Mucurgücü: Betül Baykan

Niğde Belediyespor- Hacılar Erciyes: Emir Toprak

Osmancık Belediye- Kapadokyaspor: Cihad Sizer

Yahşihanspor- Talasgücü Belediye: Ali Berkay Gündoğdu

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