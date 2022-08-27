Hak arayışı devam ediyor

MEUSFED Başkanı Dilek Bayındır, yönetim kurulu üyeleri ve 81 ilden gelen MEUSFED İl Temsilcileri ile usta öğreticiler haklarını aramak için 3 Eylül saat: 13.00’te Ankara Ulus Meydanında bir araya gelecek.

MEUSFED Başkanı Bayındır, Ulus Meydanında basın açıklamasında bulunarak usta öğreticilerin sesini duyuracak.

Tüm usta öğreticilerden oluşan gruplar ve platformları, halk oyuncuları ve antrenörleri Ankara’da toplanmaya davet eden MEUSFED yönetimi, usta öğreticilerin hak arayışlarını bir kez daha duyuracak.

USTA ÖĞRETİCİLER ANKARA’DA BULUŞUYOR

Yozgat’ta usta öğreticileri Ankara’daki buluşmaya davet eden MEUSFED Yozgat İl Temsilcisi Hatice Köse ise, “Kendi hakkınızı aramak, geleceğinize yön vermek adına ‘Hiç bir mücadele emeksiz kazanılmaz’ diyor ve birlik beraberlik içinde 3 Eylül 2022 saat: 13.00’te Ankara Ulus Meydanında tek yürek olmaya davet ediyoruz.” dedi. »Sema Nur Koçaker