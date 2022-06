Hafızlıkları taçlandı

Büyük Sinema Salonu’nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, kurum müdürleri, STK temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı. 2018-2022 yılları arasında yetiştirilen ve hafızeliğini bitirmiş 21 öğrencinin icazet töreninin gerçekleştirildiği program, Halk Eğitim Merkezi aracılıyla İmran Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği ‘El Sanatları Sergisi’nin açılışı ile başladı. Kur’an sofrası vesilesiyle bir araya geldiklerini ve o sofradan paylarına düşeni almak üzere buluştuklarını ifade eden İl Müftüsü Ali Gülden, “Cenabı hak bu sofradan gereği gibi istifade edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Kursumuzun ismi ‘İmran’. ‘İmran nedir?’ diye sorgulayanlarınız olabilir. Bizim kitabımızda Cenabı hak 3 aileyi önceler. Birisi İmran ailesidir. Birisi İbrahim ailesidir ki, İbrahim ailesi ile birlikte üçüncü aile olan Hz. Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem (sav)’in ailesidir. Bu iki aile bize tekrar tekrar her kıldığımız namazın tahiyyat bölümünde hatırlatılır. İbrahim ve Muhammed ailesi hatırımızdan çıkmaması gereken ailelerdir. İşte bu üç ailenin ayakta tutulması da aslında kitabın ayakta tutulmasıdır. Kitabın ayetlerinin ayakta tutulmasıdır. Kitabın nesillerden nesillere aktarılmasıdır. Bizim kitabımızın bir harfinin bile değişmeden bize gelmiş olması, satırlarda ve sadırlarda olmuştur. Satırlardaki zaman zaman tahrifata, zaman zaman yasaklanmaya, zaman zaman insan elinden uzak tutulmaya da maruz kalmıştır. Ama sadırlardaki Kur’an hiçbir zaman yasaklanamamıştır. Malumunuz yakın zaman öncesinde Mısır’da bir cumhurbaşkanı, bir takım gerekçelerin arkasına sığınılarak hapse atıldı. Akabinde de orada ölüme terk edildi. Muhammed Mursi, ismini hepimiz biliyoruz. Kendisi hafızdır. Cezaevine konur ve bir hücreye bırakılır. Hafız olduğu halde Allah’ın kitabına temas ederek kitabın tekrarını yapmak ister. Bir Kur’ân talep eder. Ama onu oraya atan irade, cezaevinde ona bir kitap vermeyi, Allah’ın kitabını vermeyi fazla görür ve vermezler. Onun basına yansımış şöyle bir ifadesi var; ‘Bilmiyorlar ki aslında benim istediğim kitap benim kalbimde. Ama ben istedim ki Allah’ın kitabının o zahir sayfalarına dokunayım, ona temas edeyim istedim ama onu bile bana çok gördüler’” dedi.

‘DEVASA EMEKLER VAR’

Gülden son olarak, “Bu yavrularımızın icazet merasimi sözle ifade edildiğinde çok basit bir şey gibi görünüyor ama bu hafızlığın içerisinde çok ciddi emekler var. Öğrencilerimizin, velilerimizin emekleri var. Her şeyden önce onları yetiştiren öğretici hocalarımızın devasa emekleri var. İşte o emeklerin kısa bir bölümünü sizler takip edeceksiniz. Burada açılan sofradan inşallah her birimiz payımıza düşeni alırız” diye konuştu.

Öğrencilerin gösterileri ile devam eden program, öğrencilerin taç giyme merasimi sonrası sona erdi.

»Sema Nur Koçaker