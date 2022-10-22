“Hafızlık icazet Töreni”

Düzenlenen törene Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları inceleme kurulu üyesi Fatih Okumuş, iş insanı Bilal Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Kur’an Kursu öğrencileri ve veliler katılım sağladı.

Hafız öğrencilerden Emre Kılıç tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Daha sonra hafız öğrenciler tarafından ilahi söylendi.

Hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler kalplere naaş ettiklerini belirten İl Müftüsü Ali Gülden, “ Peygamberimizi Kuranı öğrenen ve öğreten hayırlı insanlar olarak tanımlar. Bu yavrularımız öğrendikleri Kur’an-ı kalplerine naaş ettiler. Bundan sonraki dönemlerde yavrularımızdan beklentimizi şudur ki öğrendikleri Kur’an-ı Kerimi önce anlama gayreti içerisine girip akabinde de anladıkları davranışlarına, ahlaklarına yansıtmak suretiyle gerçek manada yürüyen birer komutan tebliğ eden bir kitap haline dönüşmüş olmaları. Önümüzde ki süreçte inşallah bunlar en güzel şekilde başarırlar. Rabbimiz bizim önümüze 3 tane kitap sergilemiştir. Bu kitaplardan birisi Kur’an-ı Kerim ikincisi ise kainat kitabı o kitaba da bir çok ahlaki bilgiyi ayeti birleştirdiği kitap üçüncü bir kitap var ki kendi bedenimize yüklediği insan kitabı. Yavrularımız en anlamda diğer iki kitabı okumak için bir vazife kazandılar. Bu yavrularımızı kurslarımıza göndermek suretiyle tüm velilerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

“64 TANE HAFIZIMIZ VAR”

Öğrencilerin yetişmesinde hafız olmasında emeği geçen bütün hocaları tebrik eden Gülden, “Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursumuzda sınava giren öğrencilerimiz hiç fire vermiyoruz. Bu başarının en büyük mimarları kurs hocalarımızdır. Geçen yılda 8 öğrencimize taç giydirmiştik ve geçen yıldan bu zamana kadar ilimiz genelinde toplam 64 tane hafızımız var. Bu yönde Yozgat’ımız gerçekten Kur’an-ı ezber etme anlamında önemli mesafe kat etti. Etrafımızda ki birkaç ilde ki hafızlık hizmetlerine katkı veren hayırsever iş insanı Bilal Şahin’e teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin ise yapmış olduğu konuşmada, “ Bu programı düzenleyen başta İl Müftülüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cenabı Allah’a şükürler olsun ki bana da böyle bir görevi verdiği için. Bu görevde bulunduğum için çok mutluyum. Bu yavrularımızın yetişmesinde en çok emeği olan Anadolu İmam Hatip lisesinden yetiştirip hafızlık kuran kurslarına gönderene Ramazan hocama, İlahiyat Fakültesi dekanımıza teşekkür ediyorum. Yavrularımıza da bundan sonra ki hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“TÖRENLE TAÇLANDIRDIK”

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları inceleme kurulu üyesi Fatih Okumuş ise, Hafızların icazet törenine iştirak emek için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldiğini söyledi.

Okumuş, “Rabbim bu günümüzü hayırlı törenle taçlandırmayı nasip etsin. Hafızlık icazet töreni dolayısıyla Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geliyorum. Diyanet İşleri başkanımızın ve Kura Kurulu başkanımızın selamlarını getirdim. Bu güzel hafızların tilavetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunları yetiştiren hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bugün hafızlarımızın icazet töreninde anne ve babaları var. Onlara ne mutlu. Onların hocaları var. Maddi ve manevi destek olan büyüklerimiz var. Rabbim amellerinizi zayi etmesin inşallah. Bu Kur’an sofrasında bir araya geldik. Bu hayırlı Cuma gününde ve mecliste meleklerin huzur indirdiği bir mecliste bir araya geldik. Rabbim inşallah bu meclisimizi bereketli eylesin” diye konuştu.

»Selma Şahin