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Hacılar döndü

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren Yozgat hacıları yurda dönmeye başladı.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Hacılar döndü

Hacıların karşılanması esnasında duygusal anlar yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla hacca giden Yozgat hacıları yurda döndü.  Müftülük külliyesinde İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü yardımcıları, daire personeli ve hacı yakınları tarafından hacılar sevinçle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Karşılama töreninde konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, hacıların sağlıklı ve rahat bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Meşakkatli bir yolculuğun ardından hacılarımızı yoğun bir kalabalığın katılımıyla güllerle karşıladık. Hacılarımızın sevinç ve mutluluğuna şahit olduk. Hacılarımızın ibadetlerini memnuniyet içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını, gitmek isteyen kardeşlerimize de fırsat nasip eylesin. Daha önceki yıllar yazılmış olup da hasretle, muhabbetle haccın çıkmasını bekleyen kardeşlerimize de gelecek yıl gitmeyi nasip eylesin” şeklinde konuştu.
Gülden, hac ibadeti öncesinde müftülük tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerine katılan hacılara katılım belgelerini takdim etti. »Haber Merkezi
 

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Hacılar Döndü
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