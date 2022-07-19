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Güzellik yarışması yapıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Doğa ve Spor Festivali etkinlikleri çerçevesinde “Koç ve Buzağı Güzellik Yarışması” düzenlendi.

19 Temmuz 2022 Salı 02:40
Güzellik yarışması yapıldı

Çekerek İlçesinde besicilere destek verilmesi amacıyla Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen yarışmada ilçenin en güzel koç ve buzağıları seçildi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada çevre köylerden araçlarla getirilen 15 buzağı ve 15 koç, jüri tarafından ırkı, boyu, kilosu, karakteri ve sağlık açısından değerlendirmeye alındı. Sahiplerince süslenen buzağı ve koçlar tek tek jüri önünden geçirildi. Üreticiler hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi. Değerlendirme sonucu, Mustafa Bolat’a ait buzağı ve Cevat Gökçetürk’e ait koç birinci oldu. Birinci olan hayvanların sahiplerine 2.500 TL ödül verilirken yarışmaya giren diğer hayvan sahiplerine de yem desteğinde bulunuldu.


Dereceye giren hayvan sahiplerine ödülleri, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal ve Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkan tarafından verildi.
Yarışma ilgili konuşan besici Mustafa Bolat, “Çekerek’te besicilik yapıyoruz. Buzağı besi çiftçiliğimiz var ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Simental cinsi buzağımız yarışmada birinci oldu. Çok mutluyum, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
En güzel koç yarışmasında birinci geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Cevat Gökçetürk ise “Çekerek ilçesi Özükavak beldesinden yarışmaya katıldım. Koç yarışmasını birinci olarak bitirdim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yarışmaların her sene düzenlemesini istiyorum, biz de en güzel hayvanlarımız il elimizden geldiği kadar katılacağız.” şeklinde konuştu. »İHA
 

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Güzellik Yarışması Yapıldı
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