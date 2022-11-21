20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü açıklamada bulunan Gençlik Kolları İl Başkanı Salim Bilgin, “Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü.

Kocaeli’nde; ‘Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam neden yaşıyorum ki?’ diyerek intihar etti İsmail Devrim.

İzmir’de; Eşinin ‘Pazara gidelim’ demesi üzerine banyoda av tüfeği ile intihar etti Ali Kabasakal. Cebinden 1,5 lira çıktı.

Hatay’da; ‘Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?’ diyerek kendini valilik önünde ateşe vererek hayatını sonlandırdı Adem Yarıcı.

Erkekler de ağlar sevgili devlet büyükleri…

Çocuğunun beslenme çantasına ancak bir elma ya da iki üç bisküvi koyabilen, ihtiyaçlarını karşılayamayan anneler, babalar…

Geçim sıkıntısı yüzünden okulunu bırakan, komik rakamlara hem çalışıp hem okuyan, daha doğrusu okumaya çalışan öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artmakta.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz bugün 13-14 yaşındaki çocukları ekonomi konuşmaya mecbur etmiştir.

Refah içinde gelişimlerini tamamlayamayan neslin gelecekte yaşayacağı psikolojik ve fiziksel travmalar aşikârdır.

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü ama hakkını alamadığı, insanca yaşayamadığı…

Çocukların çocukluğunu yaşayamadığı, yeterli beslenemediği bir dönemdeyiz ama bu durumu tarihin utanç sayfalarına gömecek olan yine çocuklarımızdır.

Sabredin çocuklar, sabredin gençler, sabredin analar, sabredin babalar.

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çok az kaldı.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi