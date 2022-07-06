Yozgat Sürücü Kursları Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurulda oy birliği ile Güven Sürücü Kursu işletme sahibi Murat Güven yeniden başkan seçildi. Başkan Murat Güven genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Dernek olarak herkese kapılarının açık olduğuna işaret eden Güven, kurs sahiplerinin her sıkıntıda yanlarında olduklarını belirtti. Olağan genel kurul ardından yönetim kurulu listesi ise şu şekilde:

Asil; Murat Güven, Ramazan Kaya, Mustafa Gezer, Yusuf Koçak, Okan Ateş.

Yedek; Ayhan Özentürk, Rukiye Açıkgöz, Halil İbrahim Erciyas, Mehmet Karabulut, Murat Öztürk.

Denetim kurulu asil; Enver Zafer, Mehmet Demirbaş, Adem Darımla.

Yedek; İbrahim Kaya, Kasım Gevrek, Ali Varlık.

Delegeler; Ramazan Kaya, İsmail Koçak, Murat Güven, Mehmet Demirbaş, Mustafa Gezer, Abidin Avşar.

»Selma Şahin

