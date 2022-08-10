Son üç yılda Avrupa Komisyonu tarafından 3 projelerinin kabul edildiğini bildiren SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gururluyuz, mutluyuz ve heyecanlıyız.” dedi.

‘GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ’

Gençlerin 21’inci yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini ifade eden Uğuz, “Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerimiz ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz. Sorgun Gençlik Derneği tarafından, European Solidarity Corps Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı kapsamında hazırlanan ‘I'm Sports+ Volunteer!’ başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanmıştır.” diye konuştu.

YENİ BİR AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMİ

Avrupa Dayanışma Programı ile ilgili bilgi veren Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gençlerin evde kalma süreciyle birlikte spor yapamamıştır. En başta spor faaliyetleri olmak üzere, sosyal yaşamın tüm alanlarını, ekonomik ve bireylerin gündelik yaşamlarını derin bir biçimde etkileyen salgın, sporun tüm alanlarına derinden etkilemiştir. ” şeklinde konuştu.

‘I'm Sports+ Volunteer!’ başlıklı proje ile 4 ana hedeflerinin olduğunu vurgulayan Uğuz, bu hedefleri şu şekilde sıraladı:

1- Covid-19 nedeniyle spor yapmayan gençlerin spora kazandırılması,

2- Gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek,

3- Sporu, geçmişi ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmak,

4- Katılımcıları spor yapmak için sağlam pratik bilgi ve becerilerle donatmak.

40 GENÇ YARARLANACAK

Projenin 12 ay süreceğini söyleyen Uğuz, “12 ay boyunca Türkiye ve İtalya ülkelerinde gençler spor ve çevre faaliyetlerinde gönüllülük çalışmalarında bulunacaklar. Proje kapsamında gençlere çeşitli eğitim kursları düzenlenecek ve çalıştaylar yapılacaktır. Projeye kapsamında toplamda 40 gencimiz gönüllük programından yararlanacak.” dedi.

»Sema Nur Koçaker