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‘Gururlandık’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick Boks Kulübü sporcularından Salih Koçsoy Türkiye Şampiyonu, Mustafa Kaan Zararsız ise çıktığı 5 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonu olarak İrlanda’da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım ile ülkemizi ve Yozgat’ı temsil edecek.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
‘Gururlandık’

Elde edilen başarılar ile gururlandığını ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “Kocaeli de düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’nda Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick Boks Kulübümüz sporcularından Salih Koçsoy Türkiye Şampiyonu olarak bizi gururlandırırken, Mustafa Kaan Zararsız’da çıktığı 5 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonu olup İrlanda’da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası’nda Milli Takımımızla ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek. Sporcularımızın hazırlanmasında emekleri olan antrenörümüz Mustafa Zararsız ve başarıları ile bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yüce Mevlam’m başarılarını daim eylesin” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Gururlandık
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