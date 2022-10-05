Güreşçilerin yüzü güldü

Önceki gün Gençlik Merkezi spor salonunu ziyaret eden Alper Duyar, Yozgat Belediyesi yıldızlar, gençler ve minikler güreş takımları için özel olarak hazırlattığı eşofman takımlarını güreşçilere hediye etti.

Hediyelerini alan genç güreşçilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, antrenörleri Rabia ve Yusuf Köse de Duyar’a eşofman takımları için teşekkür ettiler.

Yeni Rıza Kayaalp’ler yetişmesi için güreşçileri teşvik etmek gerektiğini ifade eden Duyar, şunları söyledi:

“Güreş bizim ata sporumuz. İleride memleketimizin adını dünyaya duyuracak yeni Rıza Kayaalp’ler yetişmesi için bu spora gönül veren gençlerin teşvik edilmesi gerekiyor. AD Yapı olarak çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Elimizden geldiğince genç sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ata sporumuzu gençlerimize sevdiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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