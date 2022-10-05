Gurbetçilere ziyaret

Van’ dan ekmek parası için Yozgat’a gelen gurbetçiler dağda veya ormanda kurdukları çadırda kalıyorlar.

Belediye Başkanı Ünal, mangal kömürü işçilerini ziyaret ederek onların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Yaşam şartları ile ilgili işçilerle sohbet eden Ünal, “Gurbetçi kardeşlerimiz kendi şartlarında bizi iyi ağırladırlar. Dertlerini ve sorunlarını dinledim. Sorunlarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi. »Haber Merkezi