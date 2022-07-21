Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.525,20
ALTIN
959,37
DOLAR
17,60
STERLİN
21,11
EURO
17,95
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Gurbetçilerden ziyaret

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, gurbetçi vatandaşlar ile birlikte Kur’an Kurslarını ziyaret etti. 

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Gurbetçilerden ziyaret

Hz. Aişe Kur'an Kursunda gurbetçi vatandaşlar ile birlikte kahvaltı yapan Müftü Kayış, daha sonra Musa Miyase Meriç ve Sultan Ali Ünal Kurslarını ziyaret ederek bilgiler aldılar.
Ziyaretlerle ilgili Kayış, “Gurbetçi vatandaşlarımızla Hz. Aişe Kur'an Kursunda kahvaltı yaptıktan sonra Musa Miyase Meriç ve Sultan Ali Ünal Kurslarını ziyaret ettik. Kurslar hakkında bilgiler verdik” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gurbetçilerden Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafting şampiyonları belli
Rafting şampiyonları belli
Esentürk’e ziyaret
Esentürk’e ziyaret
Kene 3 can aldı
Kene 3 can aldı
Uzmanlar uyardı
Uzmanlar uyardı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim