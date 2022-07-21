Gurbetçilerden ziyaret

Hz. Aişe Kur'an Kursunda gurbetçi vatandaşlar ile birlikte kahvaltı yapan Müftü Kayış, daha sonra Musa Miyase Meriç ve Sultan Ali Ünal Kurslarını ziyaret ederek bilgiler aldılar.

Ziyaretlerle ilgili Kayış, “Gurbetçi vatandaşlarımızla Hz. Aişe Kur'an Kursunda kahvaltı yaptıktan sonra Musa Miyase Meriç ve Sultan Ali Ünal Kurslarını ziyaret ettik. Kurslar hakkında bilgiler verdik” dedi.

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