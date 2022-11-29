“Gününüz kutlu olsun”

Sağlık teşkilatlarında görev yapan Tıbbi Sekreterlerin işyeri ve idare kaynaklı sıkıntılarının göz ardı edildiğini dile getiren Taşkın, sağlık teşkilatlarında Tıbbi Sekreterlere ihtiyaç duyulduğunu, ancak bu görev alanıyla ilgili yeterli istihdamın sağlanamadığına vurgu yaptı.

Tıbbi Sekreterlerin, sağlık teşkilatlarının olmazsa olmaz temel görevlilerinden olduğuna dikkat çeken Necip Taşkın şunları söyledi;” Sağlık Bakanlığınca açıklanan 2022 personel alımında; 15.537 önlisans, 463’de ortaöğretim mezunu tıbbi sekreter alınacak olması memnuniyet vericidir. Her yıl yüzlerce genç mezun oluyor ama maalesef atanamadıkları için mağduriyet yaşıyorlar. Bunun planlaması yapılmalıdır. Tıbbi Sekreterlerin iş alanı geniş. Özellikle yataklı tedavi kurumlarında ve özel sağlık kuruluşlarında hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü olan Tıbbi Sekreterlerin randevu, sigorta ve ödeme bilgileri, vizite tarihlerini ayarlama, formları doldurma, laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletme, bilgi işlem ve faturalama işlemleri, ofis işlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak, sarf malzeme stok kontrolü ve finansal kayıtları tutmak gibi geniş bir görev alanı bulunuyor. Yoğun ve yorucu mesainin yanı sıra görev tanımı içine girmeyen işlerde de çalıştırılıyorlar. İdareler, Tıbbi Sekreterlerin görev alanı içinde ciddi sorumlulukları bulunduğunu bilmeli, onlara moral ve motivasyon sağlayarak destek olmalıdırlar. Sağlık teşkilatlarında Tıbbi Sekreterlerin istihdamı ve görev alanlarında çalıştırılmalarıyla ilgili planlama yapılmalıdır. Anadolu Sağlık Sen olarak, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü nedeniyle sağlık teşkilatlarımızın göz bebeği olan, hizmetin yürütülmesinde önemli bir görev üstlenerek sağlık teşkilatlarının adeta direği haline gelen, özveri, hassasiyet ve büyük bir dikkat gerektiren işlerini yoğun ve yorucu mesaiye rağmen başarıyla yürüten Tıbbi Sekreterlerimizin bu anlamlı gününü kutlar, meslek hayatlarında başarı, huzur ve kolaylıklar dilerim.” »Haber Merkezi

