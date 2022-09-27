‘Gününüz kutlu olsun’

Başhekim Uz. Dr. Kozan, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla kahvaltı programında eczacılarla bir araya geldi. Kahvaltı programında Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane idari ekibi ve eczacılar katılım sağladı.

Mesleğine ömrünü, emeğini ve gönlünü adayan tüm eczacıların eczacılar gününü kutlayan Kozan, “İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan eczacılık, etken madde üretiminden, son ürün haline gelene kadar ilaç üretimde ve ilacın en uygun şekilde hastalara ulaştırılmasında büyük ve etkin bir rol sahibidir.

Hastanemizde ilacın olduğu her alanda özverili ve fedakârca aktif görev yapan tüm eczacılarımıza teşekkür eder, Dünya Eczacılar Gününü kutlarım.’’ dedi.

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