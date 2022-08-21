Günlü’den başarı belgesi

Daha sonra ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile Tarımsal Üretim Merkezini ziyaret eden Kaymakam Günlü, kaz yumurtası oyma işçiliğinden yapılmış süs eşyası hediye etti. »Haber Merkezi
21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz'a başarı belgesi takdim etti.
Daha sonra ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile Tarımsal Üretim Merkezini ziyaret eden Kaymakam Günlü, kaz yumurtası oyma işçiliğinden yapılmış süs eşyası hediye etti. »Haber Merkezi