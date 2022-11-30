Günlerini unutmadılar

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idareciler, hastanede görev yapan Tıbbi Sekreterler ile bir araya gelerek ‘29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutladılar.

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Sağlık sistemimizin ayrılmaz bir parçası olan, sağlık sisteminin en iyi şekilde işlemesi için hassasiyetle çalışan ve emek veren tüm tıbbi sekreterlerimize teşekkür ederiz. Tıbbi sekreterler günü kutlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi

