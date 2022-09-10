Günlerini kutladı

Başhekim Yardımcıları Mete Selvi ve Ayhan Erciyas, Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel, ‘8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutladı.

Başhekim Yardımcıları Mete Selvi, “Sağlık sistemimizin önemli bir parçası olan, hayata hareket, harekete anlam katan, yaşam kalitemizin artması için özveriyle ve sevgiyle hizmet eden, fizyoterapistlerimizin ‘8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’ kutlu olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi