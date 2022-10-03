Günlerini kutladı

Ziyaret kapsamında 1922 doğumlu Ayşe Sağdıç’ı ziyaret eden Köse, hayır duasını aldı. Ziyaretleri kapsamında açıklama yapan Köse, “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birini hazırlar. (Tirmizî, Birr, 75) Yaşlılar Haftası dolayısıyla geleceğimizi tecrübeleriyle aydınlatan dün ile bugün arasında köprüler kuran büyüklerimizi ziyaret ettik. Asırlık çınar 1922 doğumlu Ayşe Sağdıç teyzemizi ikametinde ziyaret ederek hayır duasını aldık. Yüce Mevla'mdan büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ömürler niyaz ediyorum” dedi. »Haber Merkezi