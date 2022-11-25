Günleri kutlandı

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlanan kutlama programına Yerköy Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda devam edildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan kutlama programında Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlik mesleği insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Şüphesiz insanlığın yararını düşünen bütün meslekler kutsaldır. Fakat bu meslekler içerisinde öğretmenlik mesleğinin ayrı bir yeri vardır, zira hiçbir meslek sahibi yoktur ki, bir öğretmenin öğrencisi olmasın. İnsanları cehaletin karanlığından çıkartan, bakan gözleri gören gözler haline getiren ve genç beyinleri bilgi, sevgi ve dostluk tohumları ekerek mutlu yarınları hazırlayan bizlerin. Bu kutlu mücadelemizde mutlaka engeller sıkıntı ve sorunlarla karşılaşmamış rağmen eğitim ordumuzun kararlı yürüyüşü asla değişmemiş ve değişmeyecektir. Yumuşak suyun sert kayaları sabırla eritip şekillendirdiği gibi karşılaştığı bütün zorlukları içindeki bitmez tükenmez sevgi sabır ve aşkla çözen ilahi huzura çıkıyormuş gibi bütün sorunlarını kapının önünde bırakarak sınıfa sadece öğretmenliği ile giren ve kendi vicdan muhasebesinde yargılanıp haklı çıkmaktan başka hiçbir beklentisi olmayan sevgili meslektaşlarımın özverisi her üzerindedir. Türlü takdirin, Şanlı eğitim ordusunun şerefli bir mensubu olarak bu anlamlı günde bizlerle beraber olan kıymetli misafirlerimize ve sevgili öğrencilerimize tüm camiam adına sevgi ve saygılarımı sunuyor bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda, Ergül’ün konuşmasından sonra öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli slayt gösterileri ve şiirler okundu.

Gerçekten programlar sonrasında öğretmenlik hayatına başlangıç yapan stajyer öğretmenler yemin ettiler.

Slâyt gösterilerinin ve Türkü dinletisinin de sunulduğu programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere öğrencilere, çeşitli ödüller verildi.

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