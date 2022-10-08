Güne ziyaretle başladı

Öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, kahvaltı programında öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirme ve eğitim toplantısı yaptı.

Toplantıda Aksoy, “Soğuk iklimlerin sıcak kalpli öğrencilerinin öğrenim gördüğü Yavuhasan İlk ve Ortaokulunda güne başlayıp kıymetli öğretmenlerimizle kahvaltı eşliğinde sene başı değerlendirme ve eğitim toplantısı yaptık. Toplantı sonrası okul öncesi öğrencilerimizin hayal dünyalarında gezintiye çıkıp oyunlarına eşlik ettik. Birinci sınıfta oku emrini yerine getiren geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle okuma çalışmasına katıldık. Ziyaretimiz kapsamında LGS’ye hazırlanan öğrencilerimize rehberlik yaptıktan sonra okulumuzdan ayrıldık. Ev sıcaklığında ortam sağlayan ve kaliteli eğitim imkânı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

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