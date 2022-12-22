Güne gülen gözlerle başlamak



Proje kapsamında öğrencileri makamında ağırlayan İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bu hafta Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Aksoy, “Öğretmenliğin en güzel yanı, gülen gözlere mutluluk kaynağı olabilmek. Hayatın sıradanlaşmaya başladığını hissettiğinizde yapılacak en güzel şey tertemiz bir zihinde fikirleri besleyen küçük bir çocukla sohbet etmek olmalıdır. Her zaman bu düşünceyle çocuklara yani geleceğimize güvenmişim onlara değer vermişimdir. Bireysel olarak bu düşünceyi kurumsal anlamda da korumaya çalışıyorum. Okuyorum-Anlatıyorum Projesi bunun en güzel örneğidir. Sadece kitap değerlendirmenin yapılmadığı, üstü toz ile kaplı fikirlerin de açığa çıkartıldığı bu proje bugün Şehit Adem Canpolat Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Sevgili yavrularımıza ve projemize destek olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Tüm çabamız geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizin mutluluğu için.” ifadelerini kullandı