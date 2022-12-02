Gündem kadro

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, kamuda çalışan sözleşmeli personellerin özlük sorunlarının araştırılması için İYİ Parti tarafından verilen Meclis Araştırma Önergesi hakkında TBMM Genel Kurulunda CHP Grubu adına konuşma yaptı.

Milletvekili Ali Keven, konuşmasında şunları kaydetti: “Emeğin acımasızca sömürüldüğü, çalışma güvencesinin olmadığı bu düzende AKP döneminde -icat edilen- esnek, güvencesiz, kısmi süreli, altı ay süreli, dokuz ay süreli, ücretli, sözleşmeli gibi pek çok istihdam modeli ortaya çıktı. Uzun süre uygulanan ve işçinin emeği üzerinden yüklenici firmaların zengin edildiği taşeron sistemi pek çok mağduriyet yarattı. ‘Kamuda kadro güvencesi’ derken ne olduğu belirsiz ve erken yaşta zorunlu emekliliğin dayatıldığı, taşerona sözde kadro uygulamasıyla, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni yeni sorunlar ortaya çıktı. Belediye ve KİT'lerde çalışan taşeron personel ise yine şirket personeli oldu ve kadroya geçemedi. Yine, bu kürsüde yüzlerce kez söylediğimiz ücretli öğretmenlik sömürüsü maalesef devam ediyor. Ücretli öğretmenlik görevini uzun zamandır sürdüren öğretmenlerimiz kadro talebini alanlarda duyurmaya çalışıyorlar. PIKTES kapsamında göçmenlere Türkçe öğretiminde görevlendirilen öğretmenlerimiz de acil kadro talep ediyor. Aile sağlığı merkezlerinde, öğretmenevlerinde, polis evlerinde görev yapan sözleşmeli personeller de kadro hakkı istiyorlar. Kamuya kadrolu işçi olarak alınan ancak sanki piyasa koşullarında bir özel sektörmüş gibi asgari ücretle çalıştırılan kamu işçileri insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ediyorlar. Şu an Sağlık Bakanlığı 11 bin kamu işçisi alıyor ancak ilanı incelerseniz, alınan işçilerin asgari ücret karşılığı çalıştırılacaklarını görürsünüz. Yoksulluk sınırının altında olan bu asgari ücretle bu insanlar nasıl yaşayacak merak ediyor musunuz? İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programında çalışan ve dokuz ay sonra elinde hiçbir hak olmadan tekrar evine dönen emekçilerimiz geçinebilecekleri daimi bir iş istiyorlar. Okullar açık olunca dokuz ay çalıştırdığınız temizlik görevlilerini, güvenlik görevlilerini üç ay kapı dışarı ediyorsunuz, adalet bunun neresinde? Böyle kamu düzeni olmaz! Vatandaşını sömürüye açık, ucuz iş gücü gibi gören bir sosyal devlet anlayışı asla olmaz; bunun adı olsa olsa harami düzeni olur. Yaşanan bunca soruna ne zaman duyarlılık göstereceksiniz, merak ediyorum. Evini geçindirecek bir işe ihtiyacı olan milyonlarca yurttaşımız kendisini açlığa terk eden ama birkaç büyük müteahhide milyarlarca lira aktaran bu düzenden, emeğinin yok sayılmasından bıktı! Artık geliyor gelmekte olan, saygılarımla.”

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